Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret etti

Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ziyaret ettikleri şehit ailelerinin taleplerini dinledi.

Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ziyaret ettikleri şehit ailelerinin taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatı doğrultusunda şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Ekipler, bir araya geldikleri şehit ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, taleplerini dinledi.

Ziyarette ailelere Türk bayrağı hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, şehit ailelerine sahip çıkmanın vefa borcu olduğunu belirtti.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını kaydeden Şener, "Onların yalnız olmadığını hissettirmek, ihtiyaçlarına çözüm üretmek bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bayramlar ise bu birlik ve dayanışma duygularını daha güçlü yaşadığımız özel günlerdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
