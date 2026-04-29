"Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü" 25. kez düzenlenecek

Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) tarafından organize edilen "Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü" bu yıl 25. kez gerçekleştirilecek.

Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlik, 3 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.

Katılımcılar, davul ve zurna eşliğinde Akdeniz'in suyunu testilere doldurarak yaklaşık 9 kilometrelik parkurda yürüyecek. Yürüyüşün varış noktası olan Katıyalı'da düzenlenecek törenle, testilerdeki Akdeniz suyu Ege Denizi'ne dökülerek sembolik olarak iki deniz birleştirilecek.

Yürüyüşün ardından Katıyalı bölgesinde yerel kültürün tanıtıldığı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kızlan Mahallesi'ndeki kadınların hazırladığı yöresel yemekler ve Datça Belediyesinin geleneksel keşkek ikramı katılımcılara sunulacak.

Şarkılar, türküler ve halk oyunları eşliğinde kutlanacak olan etkinlikte, doğa ve dostluk mesajları ön plana çıkarılacak.

Çeyrek asırdır aralıksız sürdürülen bu geleneğin, ilçenin turizm tanıtımına ve doğa bilincine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Haberler.com
500

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden ilginç savunma!
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden ilginç savunma!
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'den bomba karar! Stadyum dolup taşacak