"Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü" 25. kez düzenlenecek

Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) tarafından organize edilen "Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü" bu yıl 25. kez gerçekleştirilecek.

Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlik, 3 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.

Katılımcılar, davul ve zurna eşliğinde Akdeniz'in suyunu testilere doldurarak yaklaşık 9 kilometrelik parkurda yürüyecek. Yürüyüşün varış noktası olan Katıyalı'da düzenlenecek törenle, testilerdeki Akdeniz suyu Ege Denizi'ne dökülerek sembolik olarak iki deniz birleştirilecek.

Yürüyüşün ardından Katıyalı bölgesinde yerel kültürün tanıtıldığı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kızlan Mahallesi'ndeki kadınların hazırladığı yöresel yemekler ve Datça Belediyesinin geleneksel keşkek ikramı katılımcılara sunulacak.

Şarkılar, türküler ve halk oyunları eşliğinde kutlanacak olan etkinlikte, doğa ve dostluk mesajları ön plana çıkarılacak.

Çeyrek asırdır aralıksız sürdürülen bu geleneğin, ilçenin turizm tanıtımına ve doğa bilincine katkı sunması hedefleniyor.