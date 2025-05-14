Akdeniz'de 6,0 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz'de saat 01.51'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlendi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıkta ve 20,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel