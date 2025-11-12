Haberler

Akdeniz'de 5,4 Büyüklüğünde Yeni Deprem

Güncelleme:
AFAD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Baf kenti açıklarında 5,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem, KKTC ve GKRY'de hissedildi; bazı okullar boşaltıldı ve halk evlerine giremedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf kenti açıklarında bugün öğle saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem olduğunu bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de, GKRY'nin Baf kenti açıklarında TSİ 17.23'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin, 18,84 kilometre derinlikte kaydedildiğini aktardı.

Deprem, GKRY ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hissedildi.

Baf kentinde ikinci depremin ardından halkın evlerine giremediği, bazı okullarda eğitimin durdurulduğu bildirildi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da da bazı okullardan öğrenciler tahliye edilerek, toplanma noktalarından ailelerine teslim edildi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, deprem sonucunda ülke genelinde olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

Aynı bölgede, bugün öğle saatlerinde GKRY ve KKTC'de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
