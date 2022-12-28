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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 27,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 140 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Akdeniz Kıbrıs AFAD Güncel Haberler

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