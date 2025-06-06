Akdamar Adası, Van Gölü'nün Gözde Turistik Noktası

Akdamar Adası, Van Gölü'nün Gözde Turistik Noktası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'ndeki tarihi Akdamar Adası, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Doğa güzellikleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkan ada, bu yılın ilk beş ayında yaklaşık 60 bin ziyaretçi ağırladı.

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi yapılar, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri oluyor.

Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından ulaşılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, her mevsim farklı manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ada ve üzerindeki Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi), çok sayıda turisti ağırlıyor.

Doğa turizmi açısından bünyesinde çeşitli güzellikler barındıran ve birçok medeniyetten izler taşıyan adayı Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelenler de ziyaret ediyor.

Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiği ada, badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü ve burada yaşayan tavşanlarla insanlara doğayla iç içe zaman geçirme olanağı sunuyor.

"Büyüleyici bir hikayesi ve manzarası var"

Çanakkale'den gelen Günay Erdinç, AA muhabirine, emekli olduktan sonra yurdun dört bir yanını gezdiğini söyledi.

Fırsat buldukça Akdamar Adası'na geldiğini belirten Erdinç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl da buraya gelmiştim ve çok güzeldi. Bu yıl da 45 kişilik ekiple geldik. Akdamar Adası, tarihi ve doğal güzelliğiyle mükemmel bir yer. Bu zamana kadar 40 ülke gezdim fakat ülkemizin güzelliği başka hiçbir yerde yok. Akdamar Adası, badem ağaçlarıyla daha da mükemmel. Seneye buradaki festivale mutlaka katılacağım."

Giresun'dan gelen Muhammed Bahadır ise "Akdamar Adası'nı ziyaret eden arkadaşlarım ısrarla gezip görmemi istedi. Ben de buraya gelmeden önce tarihini araştırarak geldim. Büyüleyici bir hikayesi ve manzarası var. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Tatil boyunca misafirlerini Akdamar Adası'na getirdiğini belirten Furkan Aydinç de "Van'a gelen misafirlerimi ilk olarak adaya getiriyorum. Misafirlerimiz buraya hayran kalıyor. Ben de adanın tarihini, memleketimizi ve kültürümüzü tanıtmak için elimden geleni yapıyorum. Misafirlerim adayı gezdikten sonra çok mutlu ayrılıyor. Burada, kültürümüzü, tarihimizi ve misafirperverliğimizi tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.