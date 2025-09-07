Akdamar Adası'nda 13. Ayin Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede bu yıl 13'üncüsü yapılan ayin sona erdi.

Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden sabah saatlerinde, beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan, ziyaretçilerle sohbet etti.

Akdamar Kilisesi'nde Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup din adamları ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ayini Manukyan yönetti.

Katılımcıların mum yaktığı, dua ettiği ve ilahiler okuduğu ayine başkanlık eden Maşalyan, gazetecilere, her yıl Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede ayin yaptıklarını söyledi.

Geldikleri yerlere barış ve huzur içinde döneceklerini belirten Maşalyan, şunları kaydetti:

"Buraya dünyanın her köşesinden, Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan, Anadolu'nun farklı yerlerinden, İstanbul'dan ve özellikle Ermenistan'dan hacılar geldi. Bugünü kutladık. 1100 yıllık Akdamar Surp Haç Kilisesi'nde geçmişimizi yad ettik. Bugünümüz için şükrettik. Şimdi evlerimize dönüyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ettiğimiz dualarla barış gökten yeryüzüne, insanların üstüne iner inşallah. Bu yörenin çok çekmiş insanları, geçmişten ders alarak günümüzün barışını, kardeşliğini ve birliğini gerçekleştirirler, duamız bu."

Konuşmanın ardından Maşalyan, ayine katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Töreni, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Van Müze Müdürü Bülent Demir de izledi.