Akciğer Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Uğurlandı
Antalya'da akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Kıdemli Başpolis Yemliha Bozkurt'un cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Törene ailesi, arkadaşları ve emniyet görevlileri katıldı.
Antalya'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya uğurlandı.
Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Kıdemli Başpolis Yemliha Bozkurt (49) için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Bozkurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.
Özgeçmişi okunan Bozkurt'un cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gönderildi.
Başpolis Bozkurt, dün akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.