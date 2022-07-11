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Akçakoca'da denizde hortum oluştu

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Akçakoca'da denizde hortum oluştu

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Akçakoca ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi. Tedirginlik yaratan hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Karada bulunan vatandaşlar hortumu cep telefonları ile görüntüledi.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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