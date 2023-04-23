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Akçakoca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Akçakoca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Güncel Haberler

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar, daha sonra Akçakoca Spor Salonu'nda devam etti.

Etkinlikte çeşitli gösteriler sunan öğrenciler, 23 Nisan'ı kutlamanın coşkusunu yaşadı.

Kaynak: AA / Soner Şen - Güncel

Akçakoca 23 Nisan Çocuk Güncel Haberler

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