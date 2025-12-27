Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan İ.D. tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akçakale-Suruç kara yolu ilçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, İ.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel