Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan İ.D. tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akçakale-Suruç kara yolu ilçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, İ.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

