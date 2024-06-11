Akçakale'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki aile arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı.

Turgut Özal Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgada yaralanan Eyüp E, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.