Akbelen'de acele kamulaştırma davalarında tarihi karar: Danıştay süreci bekleniyor

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akbelen Ormanı çevresinde kömür madeni için acele kamulaştırılan 679 taşınmaza ilişkin el koyma ve bedel tespiti davalarında, Danıştay'daki iptal davaları kesinleşinceye kadar yargılamaların durdurulmasına karar verdi. Avukatlar kararı "emsal nitelikte tarihi bir gelişme" olarak değerlendirirken, YK Enerji kararın yalnızca devam eden yargı sürecinin usule ilişkin bir sonucu olduğunu ve kamulaştırma sürecinin durduğu yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 10 Ocak 2026 tarihinde acele kamulaştırılan "679 taşınmaza" ilişkin açılan el koyma ve bedel tespiti davalarında, Danıştay 6. Dairesi'nde görülen iptal davalarının "bekletici mesele" sayarak tüm dosyalarda yargılamanın durdurulmasına karar verdi.

Söz konusu acele kamulaştırma kararına karşı taşınmaz maliklerinin Danıştay 6. Dairesi'nde 96 ayrı iptal davası açtığı, yüksek mahkemenin de bu davalarda yürütmenin durdurulmasına hükmettiği belirtildi. Buna rağmen idarenin, acele kamulaştırma kararına dayanarak Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti ve el koyma davaları açmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Danıştay'daki iptal davalarının sonucunun acele kamulaştırma dosyalarının hukuki dayanağını doğrudan etkileyeceğini belirterek, Danıştay kararları kesinleşmeden adli yargılamaların devam etmesini uygun görmedi. Kararda ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin 25 Aralık 2024 tarihli iptal kararının da esas alındığı kaydedildi.

AVUKATLARDAN "TARİHİ GELİŞME" DEĞERLENDİRMESİ

Taşınmaz maliklerinin avukatları Arif Ali Cangı ve İpek Sarıca, Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını "Türkiye'de acele kamulaştırma hukukunda tarihi bir gelişme" olarak nitelendirdi. Avukatlar, ilk kez bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile Danıştay 6. Dairesi'nde devam eden iptal davalarını birlikte değerlendirerek, acele kamulaştırma dosyalarının Danıştay kararları kesinleşinceye kadar bekletilmesine karar verdiğini anlattı.

Kararın yalnızca Milas'taki dosyaları ilgilendiren usule ilişkin bir ara karar olmadığını belirten Cangı ve Sarıca, bunun Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının acele kamulaştırma davalarına nasıl uygulanacağını ortaya koyan ve Türkiye'deki benzer uyuşmazlıklar bakımından yol gösterici nitelikte önemli bir hukuki kazanım olduğunu ifade etti.

YK ENERJİ'DEN AÇIKLAMA

Karara ilişkin Yeniköy Kemerköy Enerji'den (YK Enerji) de açıklama geldi. Açıklamada Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Söz konusu karar, Danıştay'da devam eden yargı süreci kapsamında, Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararının usule ilişkin bir sonucudur. Milas Asliye hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar, Danıştay'daki davanın sonucunun beklenmesine yönelik olup, hukuki süreç açısından yeni bir gelişme niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla kamuoyuna 'kamulaştırma durduruldu', 'süreç sona erdi' veya benzeri ifadelerle yansıtılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata ve yargı kararlarına uygun şekilde yürütecektir. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş yorum ve yönlendirmelere itibar etmemesini önemle rica ederiz."

NE OLMUŞTU?

Milas'ta kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 6. Dairesi'nde 96 yurttaş tarafından dava açıldı.

Danıştay 6. Dairesi, davalarda yapılan ilk incelemenin ardından acele kamulaştırma kararının uygulanmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Buna karşın idare, acele kamulaştırma kararına dayanarak Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti ve el koyma davaları açtı.

Kaynak: ANKA