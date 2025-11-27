Akbank Kısa Film Festivali'nin Ödüllü Filmleri Çankırı'da Gösterildi

21. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) izleyicilerle buluştu.

Uluyazı Kampüsü Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, sinemaseverler ve öğrenciler katıldı.

Gösterimde, ödül alan Noksan, Yolda ve Kimlik filmleri izlendi.

ÇAKÜ Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tunç Boran, AA muhabirine yaklaşık 50 üniversitede bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Turne duraklarından birinin de ÇAKÜ olduğunu belirten Boran, "Burada birbirinden güzel, ödül almış 3 kısa film izledik. Çok keyifli bir seyir oldu. Üniversiteye, öğrencilere ve Çankırı kültür hayatına ciddi bir katkı yaptı. Bu sebeple Akbank Sanat'a ve ekibe çok teşekkür ederiz." dedi.