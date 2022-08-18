Akademisyenler avokadonun kitabını yazdı

ANTALYA - Yüksek besin değerleri ve biyoaktif bileşikleri ile beslenmede önemli bir yer tutan tropik meyve avokadonun, tarladan sofraya olan yolculuğu bir kitapta toplandı.

Topkapı Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Y. Birol Saygı ve Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Esra Mankan'ın editörlüğünü yaptığı avokado kitabının tanıtım toplantısı, Alanya Belediyesi Mutfak - Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına; Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Rauf Sadullahoğlu, Alanya Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Sevda Çapar, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Burak Saltuk, Prof.Dr. Atılgan Atılgan, Doç.Dr Özgür Gölge ve Avokado Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen katıldı.

"Alanya önemli destinasyon"

Kitabın tanıtım toplantısında açılış konuşmasını Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Esra Mankan yaptı. Alanya ilçesinin tropik meyveleriyle özellikle Alanya avokadosuyla son derece önemli bir destinasyon olduğuna vurgu yapan Dr. Mankan, "Biz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak son derece aktif bir bölümüz. Genel olarak sahada uzman olan isimleri üniversitemize davet ediyoruz. İlk başta Avokado Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen'in üniversitemize gelmesi ile kitabın yazım aşaması başladı. Hilmi Sevilgen, bize avokado ile ilgili bir kitap yazma önerisini getirdi. Bizler paydaşlarımızın fikirlerine çok önem veriyoruz. Bölümümüzdeki arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Prof. Dr. Y.Birol Saygı hocamız ile de konuyu istişare ettik. Bu şekilde Alanya HEP Üniversitesi'nin yazarları ile çok güzel bir çalışma ortaya çıktı" dedi.

"Avokado kitabı Türkiye'de bir ilk"

Avokado kitabının bilimsel kaynak niteliği taşıdığını, bu anlamda Türkiye'de alanında yazılan ilk kitap olduğunu söyleyen Dr. Esra Mankan; "Biz gastronomi bölümü olarak paydaşlarla görüşmeye önem veriyoruz. Tarladan tabağa olan bu anlayışta; öğrencilerimizin toprağa basmasını, öğrencilerimizin avokadoyu dalından koparıp ürünün nasıl yetiştiğini öğrenmesini, sonrasında da tabaklarda sunmasını istiyoruz. Bu çok büyük bir süreç. Dolayısıyla tüm paydaşlarımızla her hafta toplantılar yaptık. Bu kitabın basım aşamasında bizlerden desteğini esirgemeyen üniversitemizin mütevelli heyetimize, genel sekreterimiz Bahar Sivri'ye, Alanya Belediyesi'ne, paydaşlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma, değerli hocalarımıza ve Avokado Birliği Başkanı Sayın Hilmi Sevilgen'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Gastronomi ve beslenmede trend oldu"

Topkapı Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Y.Birol Saygı da kitap hakkında düşüncelerini dile getirdi. Alanya'da böyle bir çalışmayı gerçekleştirdikleri için gururlu olduklarını söyleyen Prof. Dr. Birol Saygı, " Alanya'da böyle bir çalışmayı ortaya koymanın gururu içerisindeyiz. Tropik meyvelerden başlayıp, avokadonun işlenmesine kadar her aşamada çok farklı konuları bir bütün halinde veriyoruz. Bu içeriği planlarken özellikle buna dikkat ettik. O yüzden güzel ve son derece faydalı bir kitap. Avokado, son yıllarda gastronomi ve beslenmede trend olan, tercih edilen bir meyve. Türkiye'de tüketicinin avokadoya karşı eğilimi arttı. Avokadonun besin içeriğine baktığınızda inanılmaz faydaları var. Bu yüzden bu meyvenin tanıtılması çok önemli Bu kitapta tarladan sofraya olan bütün aşamalar bir zincir halinde anlatıldı. Herkes kendi bakışına ve beklentisine göre birçok şeyi bu kitapta bulabilir. Türkiye'deki avokado üretiminin yüzde 75'i Alanya'da gerçekleşiyor. Siz bir konuda başarılı olmak istiyorsanız her alanda çok üretmeniz lazım. Bilgiyi de siz üretmelisiniz. Bu yüzden kitabın önemi katlanarak ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kitaba katı verenler"

Topkapı Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Prof.Dr. Y.Birol Saygı, Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Esra Mankan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Doç.Dr. Manolya Eser Öner, Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Durdu Öner, Prof.Dr. Haluk Hamamcı, Dr. Zehra Kaya, Selma Lubabe Erdoğan, Öğretim Görevlisi İlkay Elmacı, Öğretim Görevlisi Tamer Taşçı, Öğretim Görevlisi Erman Baş, Araştırma Görevlisi Erdi Eren, Öğretim Görevlisi Songül Çoban, Ordu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Araştırma Görevlisi Samet Can Aksu.