AK Parti'den Bahçeli'nin süreç önerilerine destek

(TBMM) - AK Partili yetkililer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kürt sorununun çözümüne ilişkin süreçle ilgili önerilerinin kıymetli olduğunu belirterek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında silah bırakmanın kalıcı şekilde sağlanmasına yönelik teyit mekanizmasını güçlendirecek bir "izleme, danışma ve değerlendirme kurulu" oluşturulabileceğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün Türkgün gazetesinde yer alan süreçle ilgili önerileri ve özellikle "Terörsüz Türkiye gelişmelerini takip etmek üzere yasama ve yürütme içerisinde iki ayrı komisyon kurulabilecektir. Komisyonlar terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşene kadar devam edecektir. Gelişmeler konusunda hem TBMM, hem de kamuoyu belirli aralıklarla bilgilendirilecektir. TBMM'de kurulacak komisyon, Meclis başkanının oluru ile her partiden teamüllere göre belirlenecek sayıda milletvekilinin yer alacağı bir takip komisyonu hüviyetinde olacak, Meclis'te temsil edilen tüm siyasi partilerin komisyonda yer almasına özen gösterilecektir" açıklamaları, TBMM kulislerinde AK Partililer tarafından değerlendirildi.

AK Partili yetkililer, "Devlet Bey aslında bir yol açıyor, bu çok kıymetli" ifadelerini kullanarak, Bahçeli'nin önerilerini olumlu bulduklarını, ancak tartışılması gerektiğini dile getirdi.

"SİLAH BIRAKMA TATMİN EDİCİ DÜZEYDE DEĞİL"

Silah bırakmanın tatmin edici düzeyde ilerlemediğini vurgulayan AK Partililer, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18 Şubat'ta yayımladığı ortak raporunda da ifade edilen müstakil geçici yasanın bu nedenle çıkarılmadığını ifade etti.

Süreçle ilgili komisyon kurulmasının, komisyonda farklı toplum kesimlerinden ve kurumlardan 137 kişinin dinlenmesinin, komisyonda oluşturulan heyetin İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesinin ve ardından ortak hazırlanan raporun yayımlanmasının bütünüyle bir mekanizma olduğunu vurgulayan AK Partili yetkililer, buna rağmen geçici müstakil yasanın çıkmasını sağlayacak fonksiyonel bir gelişme olmadığını ifade etti.

"MECLİS BAŞKANINA BİLGİ VERECEK bir MEKANİZMA KURULABİLİR, BUNLAR TEYİT MEKANİZMASINI GÜÇLENDİRİR"

Bu aşamada Devlet Bahçeli'nin önerilerinin değerli olduğunu ve tartışılması gerektiğini vurgulayan AK Partililer, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görevi süresinin geçtiğimiz şubat ayında sona erdiğini anımsattı. Yetkililer, Bahçeli'nin önerdiği gibi komisyon yerine "Danışma Kurulu", "İzleme Danışma Kurulu", "İzleme Değerlendirme Kurulu", "Danışma ve Değerlendirme Kurulu" gibi isimler kullanılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"14 parti, 6 grup var. Belki, yeniden her bir partiden birer temsilciyle beraber, belki bu kadar olmayabilir de, Meclis Başkanı'na bilgi verecek teyit mekanizması, silah bırakmanın kalıcı mahiyette tatmin edici düzeyde izlenmesi; dönem dönem ilgili kurumlardan da bu kurula, Meclis Başkanı'na bilgi verilmesi gibi bir mekanizma olabilir. Bunlar tartışılacak öneriler. Yine kurumsal manada belli bakanlıkların koordinasyonu sağlanabilir. Silah bırakmanın kalıcı şekilde sağlanması, örgütün kendini feshetmesi, dağıtması noktasında teyit mekanizmasını güçlendirecek şeyler bunlar" ifadelerini kullandı."

"ÇEŞİTLİ KESİMLERLE GÖRÜŞECEĞİ BİR ORTAM SAĞLANABİLİR"

AK Partililer, "Öcalan'ın etkisinin artırılması ve Öcalan'a statü verilmesi" ile ilgili önerileri ve tartışmaları değerlendirirken de bunların tartışılıp konuşulması gerektiğini vurguladı. Öcalan'ın şu anda İmralı Cezaevi'nde cezası infaz edilen bir mahkum olduğunu ifade eden AK Partili yetkililer, "bu pozisyonu belirlerken doğru yolları bulmak gerektiğini" belirtti.

AK Partili yetkililer, daha önce de dile getirdikleri gibi Abdullah Öcalan'ın ortamıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini ifade ederek,"Öcalan'ın kararlılığının, 27 Şubat'ta açıkladığı amacının daha iyi ortaya konulması için toplumun farklı kesimleriyle, toplumun ileri gelenleriyle; STK başkanları, akademisyenler, siyasi kişilikler ve gazetecilerle, sürece destek verecek kişilerle bir araya gelebilmesi, fikirlerini paylaşabilmesi, beklentilerini ortaya koyabilmesi sağlanabilir. Bunlar tartışılabilir çünkü silah bırakmayı güçlendirecek şeyler" dedi.

"SİLAH BIRAKMA TEYİT EDİLDİKÇE İDARİ VE YASAL DÜZENLEME İHTİYACI ORTAYA ÇIKACAK"

AK Partili yetkililer, silah bırakma tespit ve teyit edildikçe süreçle ilgili ilerleme kaydedileceğini vurgulayarak, "Bunu ilerlettikçe idari ve yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkacak. Ama silah bırakmayla ilgili bir ilerleme yoksa nasıl bir yasal ve idari düzenleme yapılacak" ifadesini kullandı.

"Sürecin hızlandırılması" çağrılarına ilişkin AK Partili yetkililer, IRA ve ETA gibi örneklerde sürecin hazırlık ve takip gibi aşamalarla birlikte 6-7 yılı bulduğuna işaret ederek, "Üstelik onlar daha ufak ölçekte terör yapılarıydı. Bu, çok daha karışık. Farklı ülkeler var içinde, Suriye, Irak, İran… Avrupa'yı etkiliyor. Aynı zamanda da bir suç örgütü, yasa dışı. Bu çok kolay birşey değil. Yani hızlandırma değil, bizim amacımız kalıcı mahiyette, tatmin edici düzeyde silah bırakmanın varlığını ortaya koymak" ifadelerini kullandı."

"İMRALI İLE FİZİKEN GÖRÜŞME YOK"

AK Partili yetkililer, Abdullah Öcalan ile bazı örgüt yöneticilerinin ve Mazlum Abdi ile İlham Ahmed'in İmralı'da görüştürüldüğü iddialarına ilişkin ise "mesajlaşmalar, mektuplar ve videolar dışında fiziken bir görüşme olmadığını" belirtti.

Kaynak: ANKA