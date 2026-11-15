Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Partili Yalçın, COP31'de iklim diplomasisinde yeterli ilerleme olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Antalya'daki COP31'de iklim diplomasisinde yeterli ilerleme sağlanamadığını söyledi. Yalçın, çevre ve iklim bilincinin Türk toplumunda zaten bulunduğunu belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Türk toplumu olarak dünyayı hiçbir zaman kontrol edilmesi ve sömürülmesi gereken bir coğrafya olarak görmediklerini söyledi.

Yalçın, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı Pavilyonu'nda düzenlenen İklim Diplomasisi Akademisi programına katıldı.

Yalçın, burada "Küresel Düzenin Geleceği: İklim, Adalet ve Diplomasi" başlıklı konuşmasında, diplomasi denilince akla genelde savaş gibi zor meseleler geldiğini söyledi.

İklim gibi tüm insanlığı ilgilendiren bir meselede bile devletlerin aynı noktaya gelmeleri, aynı çabaları sarf etmeleri ve kendi çıkarlarından vazgeçmelerinin kolay olmadığını belirten Yalçın, iklim diplomasisinin BM bünyesinde son yıllarda daha yaygın konuşulmaya başlandığını kaydetti.

İklim diplomasisinde yeterli ilerlemenin kaydedilemediğini dile getiren Yalçın, "Bu zamana kadar iklim diplomasisi anlamında yapılan görüşmelerle dünyadaki iklim şartlarını korumak, çevreyi korumak için istenilen noktaya varılabildiğini söylemek mümkün değil. Sanayileşme ve şehirleşmenin etkisiyle küresel ısınma gibi meseleler gündeme daha fazla girmeye başladı. İklimin büyük felaketlere yol açabileceği yönde değişeceği artık dünyada konuşuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, iklimin devletlerin, insanların geleceğini tarih boyunca etkilediğine işaret ederek, "İnsanlık tarihini en fazla dönüştüren faktörlerin başında iklim ve çevre koşulları gelir. Bir devletin güçlenmesi sadece sanayileşme, eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve buna benzer gelişmeler ile olurmuş gibi birçok hikaye anlatılır. İnsanlık tarihine bakıldığında iklimin oynadığı rol insan eliyle üretilmiş faktörlerden daha yoğundur." diye konuştu.

İnsanların yaşadığı çevreyle bütünleşmesi halinde ilerleme kaydedebildiğini vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlığın tarih boyunca en çok zorlandığı konulardan birisi işbirliğidir. İnsanlar bir konuda beraber çalıştıklarında daha fazla kar elde edebilecekleri düşünülür. İktisat teorisi böyle çalışıyor. İklim meselesinde bütün ülkeler üzerine düşeni yapsa dünya daha yaşanılabilir, verimli ve kaliteli bir alan haline dönüşecek ama maalesef siyaset böyle çalışmıyor. Çevre şartlarını kim bu hale getirdi sorusunun cevabı hepimizde var. Gelişmiş ülkeler var. Bir de buna hiç zarar vermemiş Afrikalılar, Asyalılar var. Aynı süreçten yani sanayileşmeyle zenginleşmekten bunlar da geçmek istiyor. Batılılar Doğu ülkelerine 'Siz bu tür sanayileşmenin içinden geçmeyin, siz daha yeşil bir kalkınma modelini tercih edin, biz size ekonomik katkı sunalım.' diyor. Batı dışı toplumlar da 'Bizim de sanayileşmemiz lazım. Sizin gibi refaha ulaşmak, zenginleşmek, güçlü hale gelmek istiyoruz.' diyorlar. Batılılar da buna karşı 'Siz de bunu yaparsanız dünya yaşanmaz hale gelir diyorlar.' ifadesini kullanıyorlar. Bu iklim ve çevre tartışmasının ötesinde bu siyasal tartışmadır. Dünyanın iklimle ilgili hali budur. Devletler maalesef bu konunun ciddiyetini kavramış değiller."

Türkiye'nin iklime ve diplomasisine bakış açısını değerlendiren Yalçın, "Türk toplumu olarak dünyayı hiçbir zaman kontrol edilmesi ve sömürülmesi gereken bir coğrafya olarak görmedik. Bizim geleneğimizde yaşadığımız coğrafyanın bir parçası olmak var. İsrafa kaçmamaya gayret etmek, toprağa zarar vermemeye gayret etmek var. Çevre ve iklim bilinci bizim toplumumuzda zaten var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
Memur ve öğretmenler dikkat! Maaş bordrolarında sürpriz var

Memur ve öğretmenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
İzmir'de özel gereksinimli kursiyerlerin 4 tavukla başlattığı iş 170 hayvana ulaştı! Her cuma 100 yumurta dağıtıyorlar

4 tavukla başladılar! Şimdi her cuma 100 yumurta dağıtıyorlar
Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!13

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Ege Şaşmaz'dan kızı Azra'nın sağlık durumuyla ilgili umut veren haber!

Ünlü oyuncu iki yıldır kızı için mücadele ediyor! Son durumu anlattı
Eşine ve 3 çocuğuna kabusu yaşattı! Özel harekat devreye girdi

Anne ile 3 çocuğu gece boyu kabusu yaşadı! Bir baba bunu nasıl yapar
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan

Başkanlar kurulu Altaylı için kararını verdi! Şimdi her şey sil baştan
Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı! İşte nedeni

Koca ülkede satışı yasaklandı! Bakın nedeni neymiş
Emel Sayın'dan vasiyet sorusuna yanıt: Miras konusunu hiç düşünmedim11

Emel Sayın'dan vasiyet açıklaması: Beni sıkan, rahatsız eden...
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Enes oldu: Potada dört isim var

MasterChef'te eleme heyecanı! İşte yarışmaya veda etme riski olanlar
Boris Johnson ile Rusya arasında alkol polemiği

Yıllar sonra gelen itiraf ortalığı karıştırdı: Şöminenin karşısında...