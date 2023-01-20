AK Partili vekil 3 yaşındaki çocuğuna lüks otomobilini kullandırdı! Görüntüler tartışma yarattı

Sık sık yaptıklarıyla sosyal medyanın gündemine oturan AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez de babasına ait lüks otomobili kullandı. Küçük çocuğun bu yaşta böyle tehlikeli bir harekette bulunmasına izin verilmesi nedeniyle aileye tepki gösterenler oldu.

Dünya şampiyonu motor yarışçısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez de lüks otomobil kullandı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler çok sayıda yorum aldı.

AYAKLARI PEDALA ZOR YETİŞTİ

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde aracın ön ve arka kamerasına bağlı monitörden yolu kontrol eden Zayn, aracı otoparktan çıkarıp yeniden yerine park ediyor. Küçük çocuğun ayağının pedala zor yetişmesi dikkat çekti.

TEPKİ GÖSTERENLER OLDU

3 yaşındaki Zayn özel yeteneği ve becerileriyle takdir toplasa da bu yaşta böyle tehlikeli bir harekette bulundurulması üzerine aileye tepki gösterenler oldu.

SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Zayn motosiklet, gokart araçlarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine geliyor. Zayn, son olarak anne ve babasına drone ile kahve servisi yapmıştı. Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn'ı daha önce tek başına 560 Cc motosiklete bindirmiş, o görüntüler sosyal medyada çokça tartışılmıştı.