AK Partili Sırakaya, Bulgaristan heyetiyle 25 Ekim'deki seçimleri ele aldı

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcıları Halil Letifov ve Nida Ahmedov ile Bulgaristan Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Ayten Sabri ve beraberlerindeki heyet ile parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkan Yardımcıları Halil Letifov ve Nida Ahmedov ile Bulgaristan Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Ayten Sabri ve beraberlerindeki heyeti Genel Merkezimizde misafir ederek; 25 Ekim'de gerçekleştirilecek Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık, Bulgaristan'da yaşayan Türk toplumunun ve soydaşlarımızın talep, beklenti ve meseleleri üzerine kapsamlı görüşmelerde bulunduk."

Kaynak: ANKA