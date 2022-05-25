AK Partili Külünk'ten memurlara çağrı yapan Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa devlet had belletmeyi bilir - Haberler

AK Partili Külünk'ten memurlara çağrı yapan Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa devlet had belletmeyi bilir
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saat 22'de yayınladığı videoda bürokraside 'sarı' diye nitelediği kesime yönelik "Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi" çağrısı yaptı. AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, memurlara yönelik sözleri sonrasında Kılıçdaroğlu'nu "Öyle çıplaksın ki seni ve yakın tarihini meydanda biliyor milletimiz. Her şey aşikâr! Haddini bil KK, yoksa bu devlet had belletmeyi bilir" sözleriyle tehdit etti.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddiaları büyük tartışma yaratırken, bürokraside "sarı" diye nitelendirdiği kesime de "Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi" çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun memurlara yönelik sözleri AK Parti cephesini ayağa kaldırırken, MKYK Üyesi Metin Külünk'ten CHP liderine yönelik ağır açıklamalar geldi.
Kılıçdaroğlu'nun memurları tehdit ettiğini öne süren Külünk, "İzzet yoksunları bilmelidirler ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memuru, sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden emir alır ve devletinden aldığı güçle eşkiyadan ürkmez" dedi.
Külünk, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içinde yaşayan ürkekler, bu ülkenin düşmanlarından medet uman asalaklardır. O asalaklar, bu devletin memuru görünmüş olabilirler ancak hiçbir zaman bu ülkeye memur olmamışlardır. "Kişi kendinden bilir eli" demişler. Asalaklar ve parazitler, dünyanın bütün canlılarını asalak ve parazit sanırlar. Tehditleri de ancak cirimleri kadardır" diyerek devam etti.
Kılıçdaroğlu'na "Haydi bakalım! Sen açıkla açıklayacaklarını, bizim senden yana açıklayacak tek bir cümlemiz yok" diye seslenen Külünk, CHP liderini üstü kapalı biçimde tehdit etti. Külünk, "Öyle çıplaksın ki seni ve yakın tarihini meydanda biliyor milletimiz. Her şey aşikâr! Haddini bil KK, yoksa bu devlet had belletmeyi bilir" ifadelerini kullandı.