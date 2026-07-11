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AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın'ı ziyaret etti

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AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın ilçesinde kaymakamı, parti teşkilatını, esnafı ve köyleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Keleş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Naim Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'ı ziyaret etti.

İlçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Keleş, Kaymakam Yılmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra partisinin İlçe Başkanlığına geçen Keleş, İlçe Başkanı Vedat Pasinli ve partililerle bir araya geldi.

Keleş, "Teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik ve ilçede yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimiz ve saha çalışmalarımız üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Keleş, esnaf ve Balkayası ile Yedibağ köylerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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