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AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Lapseki'de hayır yemeğine katıldı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Lapseki'de hayır yemeğine katıldı
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki ilçesine bağlı Çavuşköy'de düzenlenen geleneksel hayır yemeğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki ilçesinde hayır yemeğine katıldı.

İlçeye bağlı, çilek ve fındık yetiştiriciliğiyle bilinen Çavuşköy'deki programda, Gider'e çilek ikram edildi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gider daha sonra köyden ayrıldı.

Lapseki AK Parti ilçe Başkanı Ahmet Evran, ilçemizde her yıl geleneksel hale gelen köy hayır yemekleri devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de il genel meclis üyesi arkadaşlarımız ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz ile katılmaya çalışıyoruz. Bugün sayın Milletvekilimiz Ayhan Gider ile ilçeye bağlı Çavuşköy'de düzenlenen köy hayır yemeğine il genel meclis üyesi arkadaşlarımız Halil Özer, Murat Gürşen ile katıldık, rabbim kabul eylesin."

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
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