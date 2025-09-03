Bozüyük'ün Kurtuluşu İçin Anma Mesajı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Eldemir, mesajında, bu özel günün aziz Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın, cesaretin ve inancın en anlamlı hatıralarından biri olduğunu belirtti.

Bozüyük'teki Milli Mücadele'nin izlerinin hala canlı olduğunu vurgulayan Eldemir, şunları kaydetti:

"Kahraman ecdadımız vatan toprağını savunmak için canını ortaya koymuş, bizlere özgür ve bağımsız bir gelecek bırakmıştır. Bugün bizlere düşen görev, onların emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemizi daha ileriye taşımaktır. Bozüyük'ümüzün kurtuluş yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."