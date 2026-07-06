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Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'tan kısa kısa
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AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ve İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret ederek kent adına değerlendirme ve istişarelerde bulundu. Ayrıca Karadeniz Ereğli Belediyesi yaz boyunca kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyor.

Ak Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Bozkurt ve Çağlayan, AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mücahit Andiç'in de katıldığı ziyarette, Vali Hacıbektaşoğlu ile kent adına değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

Çağlayan, ev sahipliği dolayısıyla Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

Karadeniz Ereğli'de yaz akşamları etkinliklerle geçiyor

Karadeniz Ereğli Belediyesi, yaz boyunca düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları sanatçılar ve müzik topluluklarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde farklı müzik türlerinden konserler düzenleniyor.

Düzenlenen konserler sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, sanatçılara çiçek takdim ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş
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