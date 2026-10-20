Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti'ye katılan milletvekili Kani Torun, AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti'ye katılan milletvekili Kani Torun, AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, bugün AK Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Kani Torun'un AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.

(ANKARA) - AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, bugün AK Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Kani Torun'un AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Genel Başkan Danışmanımız olarak görevlendirilen Bursa Milletvekilimiz Sayın Cemalettin Kani Torun'u tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: ANKA
Bu haber 75 sitede yayınlandı.
Aliye dizisinin küçük Arda’sı büyüdü! Şimdiki mesleği şaşırttı

Aliye dizisinin küçük Arda’sı büyüdü! Şimdiki mesleği şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da sokaklar harabeye döndü! Hükümetten OHAL sorusuna yanıt

Fransa'da OHAL sinyali! Ülkenin adalet bakanı açıkladı
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket

Paylaşan paylaşana! Maçtan daha çok bu hareket konuşuluyor

Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili belli oldu
ABD'de gıda alarmı! 718 ton et ve tavuk ürünü piyasadan toplatılıyor

Yüzlerce ton et piyasadan toplatılıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz

Fon vurgunu için bu ifadeyi ilk kez kullandı

Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak

Yunanistan'ın uykularını kaçıracak anlaşma onaylandı
Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü

Lüks markalar tablalara düştü! Görenler şaşkına döndü