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AK Parti Van İl Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Van İl Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi
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AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Çatak ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Arvas, ilçelerin kalkınması için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Çatak ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Atatürk İlkokulunun konferans salonunda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve kurum amirleriyle katılan Arvas, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Arvas, muhtarların yürüttüğü çalışmaları önemsediklerini söyledi.

İlçelerdeki sorunları kurumlarla işbirliği içinde çözeceklerini belirten Arvas, Çatak'ın her alanda kalkınması için tüm imkanları kullanacaklarını aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Akhan ise muhtarların taleplerini karşılamak için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Hizmet anlayışımız vatandaş odaklı. İlçemizin her mahallesine hizmet götürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
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