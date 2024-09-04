AK Parti Tokat Milletvekilleri TOGÜ'yü Ziyaret Etti

AK Parti Tokat milletvekilleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Yılmaz, üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Arslan ve Aldemir, daha sonra Yılmaz ile yapımı devam eden yeni rektörlük, TÖMER, cami ve hukuk fakültesi inşaatlarında incelemede bulundu.

Arslan ve Aldemir ile Yılmaz'a, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlhan Çeltek tarafından inşaatlarla ilgili bilgi verildi.