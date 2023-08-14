AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer yeni yönetimi basına tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Tokat İl Başkanı olarak görevlendirilen Ali Özer, oluşturduğu yeni il yönetimini basına tanıttı.

Vekaleten yürüttüğü AK Parti Tokat İl Başkanlığı görevine asaleten atanan Ali Özer, oluşturduğu yeni yönetimle birlikte basın toplantısı düzenledi. Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya, yeni listede yer alan 60 isim katıldı.

AK Parti'nin kuruluşunun 22. yılı nedeniyle pasta kesildi.

Özer, yaptığı konuşmada, güçlenerek yollarına devam ettiklerini söyledi.

Yerel seçimlere işaret eder Özer, "İnşallah 2024 yerel seçimlerinde bu teşkilat ilimizi hiçbir şekilde Allah'ın izni ve inayetiyle mahcup etmeyecek. Hep birlikte, birbirimizin açığını, eksiğini tamamlayarak, bir bütünlük içerisinde, AK Parti ailesine yakışır vaziyette hizmetlerimiz ve çalışmalarımız inşallah devam edecek." ifadelerini kullandı.