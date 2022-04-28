AK Parti teşkilatı 30 Nisan'da 81 ilde iftar programı düzenleyecek

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti teşkilatının 30 Nisan Cumartesi günü 81 ilde iftar programı düzenleyeceğini bildirdi.

Kandemir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tüm parti mensuplarının ramazan ayında çok yoğun programlar düzenlediğini söyledi. Sadece bir ay içerisinde kadın ve gençlik kollarının 5 milyon haneye konuk olduğunu anlatan Kandemir, "Vatandaşlarımızın varsa dertlerine ortak oldular, sevinçlerini büyüttüler. Ramazanın bereketini hane sahibi vatandaşlarımızla yaşamış oldular. Sadece ramazanda 10 bin 40 mahallemizde arkadaşlarımız sahurlar yaptılar. Türkiye genelinde 32 bin mahalle olduğu düşünüldüğünde, sadece sahur programları bile tek başına ne kadar yoğun bir saha çalışması yapıldığını göstermiş oluyor." dedi.

Sahaya indiklerinde vatandaşların umudunun, beklentisinin AK Parti'de olduğunu bir kez daha gördüklerini aktaran Kandemir, "Milletimizin bize ilettiği varsa dertleri, sıkıntıları, çözüm beklediği alanları bir rapor olarak Genel Başkan'ımıza arz edeceğiz. Onun hazırlığını yapıyoruz." diye konuştu.

"Cumartesiyi pazara bağlayan gün 1 milyon teşkilat mensubumuzla iftar sofrasında buluşma programı yapacağız." ifadesini kullanan Kandemir, 30 Nisan'da tüm Türkiye'de eş zamanlı ramazan programlarını bitirmiş olacaklarını belirtti. Kandemir, "Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkan'ımız bu organizasyona İstanbul'dan katılacak. İstanbul'da sandıklarda görev yapan arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm teşkilatlarımızla 10 bin kişilik iftar tertip edeceğiz. Paralel olarak tüm Türkiye'de de meydanlarda, sokaklarda teşkilatlarımız bir araya gelecek." dedi.

Düzenleyecekleri iftar programıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devam eden kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğinin adımlarını atmış olduklarını dile getiren Kandemir, adım adım milletle bir kez daha kucaklaşacaklarını vurguladı.

"Hedefimiz Türkiye'nin tamamının gönlünde yer etmek"

AK Parti teşkilatlarında daha önce görev alanlar başta olmak üzere tüm milletle bir kere daha bir araya gelmenin adımlarını atacaklarını belirten Kandemir, "Bizler 11,5 milyon üyesi olan bir siyasi hareket olarak Türkiye'nin, belki dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz." dedi.

Bunu yeterli görmediklerinin altını çizen Kandemir, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki bu halka daha genişlesin, AK Parti ailesi daha da büyüsün. Bize üye olsun, olmasın bizim hedefimiz, Türkiye'nin tamamının gönlünde yer etmek. Böyle bir hedef koyan siyasi hareket olarak bu kapsamda kardeşlik ve kucaklaşma seferberliğiyle şimdi kapı kapı yeniden dolaşmak ve milletimizle kucaklaşmak üzere bu yaz ayını çok daha verimli hale getireceğiz. Bu kapsamda 11,5 milyon olan üye sayımıza 1 milyon yeni üye katarak partimizi daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Bir yandan yine bize oy versin ya da vermesin tüm vatandaşlarımızla buluşmak üzere tüm Türkiye'ye Genel Merkez'imizden görevlendirdiğimiz yaklaşık 40 grupla tarama yapmayı planlıyoruz."

"Aynı heyecanı paylaştığımız arkadaşlarımızı partimize bekliyoruz"

Kandemir, çeşitli sebeplerle AK Parti'den ayrılanların çok yoğun şekilde tekrar partiye dönmek için kendileriyle irtibat kurduğuna dikkati çekerek "Bu anlamda Genel Başkan'ımızın çağrısını yinelemek istiyoruz. Biz büyük Türkiye yolunda aynı heyecanı paylaştığımız bütün siyaset yapmış arkadaşlarımızı partimize bekliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kandemir, seçimlere ilişkin bir soru üzerine, "İnanıyoruz ki 2023 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanımız hem de partimiz bugüne kadar girdiği seçimlerdeki en yüksek oy oranına ulaşacaktır." diye konuştu.

Kandemir, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçimlere kendi logosuyla girme kararına ilişkin soruyu da "Masa 6'lı mı, gölgede başka partiler, isimler ya da başka kurgular var mı onu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Oradaki dağınıklık, çekişme bizim gündemimizi çok da işgal etmiyor." şeklinde yanıtladı.

Toplantıda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de kadın kollarının çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 21 Mayıs'ta Adana'da, 81 ilden gençlik kolları üyeleri, tüm ilçe teşkilatları ve ilk defa oy kullanacak gençlerin davetli olduğu bir programa kapsamlı şekilde hazırlandıklarını kaydetti.