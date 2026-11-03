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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan'dan İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret

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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan'dan İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

Tekirdağ İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, il müftü yardımcıları da hazır bulundu.

Müftülük makamında gerçekleşen görüşmede Özcan ve Bilgiç bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgiç, Özcan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Özcan da Bilgiç'e çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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