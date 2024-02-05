AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan Muratlı'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Muratlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Özcan, partisi ile MHP ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Özcan, daha sonra Cumhur İttifakı Muratlı Belediye Başkan Adayı İmdat Altıntaş ile bir araya geldi.

Altıntaş'ın ilçede önemli projeleri hayata geçireceğinden emin olduğunu aktaran Özcan, Muratlı Belediyesi'ni AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istediklerini belirtti.

Özcan daha sonra ilçede esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Tekirdağ'da arı yetiştiricilerine "arı keki" dağıtıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yetiştiricilere arı keki dağıtıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre il genelinde 508 yetiştiriciye 109 ton 980 kilogram arı keki verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, üreticilere destek olduklarını belirtti.

Yetiştiricilerin bal üretimini arttırmalarına katkı vermeye çalıştıklarını aktaran Albayrak, "Arıcılık konusunda uygulamaya koyduğumuz projeler, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine, üreticilerimizin ek gelir imkanı elde edebilmelerine ve polinasyon yoluyla tarımsal üretimde verimlilik artışına katkı sağlıyor. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.