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AK Parti'den Milletvekili Melih Meriç'e Saldırıya Lanet

AK Parti'den Milletvekili Melih Meriç'e Saldırıya Lanet
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı lanetleyerek, şiddetin her türlüsünün lanetli olduğunu ve siyasi alanda da mahkum edilmesi gerektiğini belirtti. Çelik, Meriç'in bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı lanetleyerek, "Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahküm edilmelidir" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan Meriç'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

Çelik, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sn Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Sn Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz. Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Kaynak: ANKA
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