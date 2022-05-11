Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sığınmacılarla ilgili, "Kılıçdaroğlu'nun son konuşması cumhurbaşkanımıza, partimize, kabinemize karşı tam bir husumet konuşmasıdır. Bu nefret siyasetine, bu husumet siyasetine karşı en güçlü tavrı alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu sığınmacılar gönüllü ve onurlu şekilde ülkelerine dönecekler. Fakat bugün 'şu tarihte, bu tarihte göndeririz' diyenler temelsiz konuşuyorlar. Bu insanların arkasında ölüm makinesi var, ondan kurtulmak için buraya geldiler. Sınırımızdan 30 kilometre bir derinlik içinde güvenli bölge oluşturulsaydı, o zaman bunlar kendi ülkelerinde kalacaklardı; ne Türkiye'ye geleceklerdi ne Akdeniz sularında boğulacaklardı. Sonuç olarak bu insanlar ölümden kaçarak bizim topraklarımıza geldiler. Bugün biz istediğimiz gibi göndeririz diyenlerin geçmişte yaşanan bazı olayları hatırlaması lazım. Türkiye'ye sığınan Azeri aydınlar Sovyetler Birliği'ne iade edildi. Stalin yönetimi Azeri aydınları kafasına kurşun sıkarak onları öldürdü. Bunu söyleyenlerin bu insanları katillere teslim etmemek için bir planları var mı, sadece konuşuyorlar. Karşı tarafta bir katliam makinesi var. Nasıl olacak bu?" diye konuştu.

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