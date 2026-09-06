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Çelik'ten Filenin Sultanları'na şampiyonluk tebriki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler şampiyon. Finalde İtalya'yı mağlup eden Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu. A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Haberler.com
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