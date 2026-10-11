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AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan Koyulhisar ilçesine ziyaret

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AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Koyulhisar ilçesini ziyaret etti.

Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Koyulhisar ilçesini ziyaret etti.

Koyulhisar Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ve Belediye Başkanı Bora Karakullucu'yu ziyaret eden Aksu, ilçede devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İlçedeki yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini belirten Aksu, bu yatırımların ilçenin gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Aksu, yatırımlara verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Aksu'ya ziyaretleri sırasında AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Koyulhisar İlçe Başkanı Mustafa Oruç ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA
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