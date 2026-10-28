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AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksu, mesajında, Cumhuriyetin, milletin bağımsızlık mücadelesinin ve ortak iradesinin en kıymetli eseri olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Aksu, "Aziz milletimiz, her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen bağımsızlığından vazgeçmemiş, birlik ve beraberlik içinde verdiği İstiklal Mücadelesi'ni Cumhuriyetimizle taçlandırmıştır." ifadesini kullandı.

"Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" anlayışıyla yürütülen bu mücadelede Sivas'ın tarihi bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi'nde güçlenen milli irade ve bağımsızlık ruhu, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Bizlere düşen görev, ecdadımızın büyük fedakarlıklarla emanet ettiği Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi büyütmek, milletimizin refahını artırmak ve gençlerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sivaslı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."

Kaynak: AA
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