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AK Parti Şırnak İl Kadın Kollarından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" açıklaması

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AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelelerinin süreceğini belirtti. İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlarla ilgili kararlı duruşunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceklerini ifade etti.

AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, parti binasında yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu belirterek, kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelelerinin süreceğini belirtti.

???????Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadınlarla ilgili 22 yıldır kararlı bir duruş sergilediğini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında, evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz."

Acar, tüm kadınların gününü kutladı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı AK Parti Şırnak Politika Güncel Haberler

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