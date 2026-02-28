AK Parti Şırnak İl Başkanlığından '28 Şubat' açıklaması

Ak Parti Şırnak İl Başkanlığı, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Ak Parti İl İnsan Hakları Başkanı Ozan Ertaş, parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, 28 Şubat'ın amaçları bakımından darbe olduğunu söyledi.

28 Şubat'ta siyasetin yanı sıra topluma da ağır bir darbe indirildiğini belirten Ertaş, "Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır." diye konuştu.

Ak Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu fikirlerin karşısında duranlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var diye şimdilik belli şeyleri söylemeye cesaret ve fırsat bulamıyor. Ancak ilk fırsatta neler yapabileceklerinin fragmanını her seferinde milletimize izletiyorlar. Bu zihniyetle mücadele biz AK Parti için bir demokrasi mücadelesidir, bir hak mücadelesidir, büyük Türkiye mücadelesidir."

Açıklamaya, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililer katıldı.