AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özturan, mesajında, Türkiye'nin güvenilir haber kaynağı olarak 106 yıllık köklü geçmişiyle halkın bilgiye ulaşma hakkına hizmet eden AA'yı 106. kuruluş yıl dönümünde en içten duygularıyla kutladığını belirtti.

AA'nın tarih boyunca yalnızca haber iletmekle kalmadığını, toplumsal olayları doğru bir perspektifle yorumlayarak kamuoyunun bilgilendirilmesine ve demokratik bilincin güçlenmesine önemli katkılarda bulunduğuna dikkati çeken Özturan, şunları kaydetti:

"Her dönemde gazetecilik mesleğinin sorumluluklarını büyük bir titizlikle yerine getiren AA çalışanları, zor şartlar altında dahi doğru, tarafsız ve güvenilir haberciliği savunmuş, ülkemizin bilgiye erişim hakkını güvence altına almıştır. AA, bu özverili yaklaşımı ve kurumsal duruşuyla sadece haber kaynağı olmanın ötesinde, milletimizin hafızasında güvenin ve dürüstlüğün sembolü haline gelmiştir. AA'nın nice yıllar bilgiye değer katan, toplumu bilinçlendiren ve doğru habercilikte örnek teşkil eden kurumsal kimliğini sürdürmeye devam etmesi dileğiyle tüm çalışanlarını tebrik ediyorum."

AK Parti Siirt İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi de 106 yıldır doğru, tarafsız ve güvenilir haberciliğin simgesi olan AA'nın kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

AA çalışanlarına başarılarının devamını dileyen Mavi, "Milli mücadelenin sesi olarak başlayan bu büyük yolculukta, bugün de dünyanın dört bir yanına gerçeği ulaştırmaya devam ediyor. Geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen Anadolu Ajansının, nice yıllar boyunca aynı kararlılık ve başarıyla yoluna devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.