Üye Girişi
Haberler

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Van'ın Edremit ilçesinde açıldı

Güncelleme:

Van'ın Edremit ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abullahat Arvas, turizm kenti Van'a yakışır hizmetlere devam edeceklerini söyledi. AK Parti Edremit Belediye Başkan adayı İsmail Say da ilçenin alt ve üst yapısı olmak üzere birçok sorununu çözdüklerini ifade etti. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise hizmet odaklı çalışacaklarını belirtti.

Van'ın Edremit ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

İpekyolu Caddesi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abullahat Arvas, turizm kenti Van'a yakışır hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

Kenti AK belediyecilikle buluşturacaklarını belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Edremit malum Türkiye'nin turizm kenti, eğlence, spor merkezi. Yaşam alanları, tarihi mekanlarıyla marka bir ilçemiz. Başkanımızın yaptığı hizmetlerden dolayı acemilik süreci geçti. Şimdi ustalık dönemi. İnşallah daha da güzel hizmetleri Edremit'e, bize kazandıracak. Hakikaten halkımız çok çekti. Çok sıkıntılarımız oldu. Bu sorunları biliyoruz. Teşkilatlarımızla sahadayız. Kadınlarımız, gençlik kollarımız, gece gündüz çalışıyor. Allah nasip ederse 31 Mart'ta, AK Parti belediyeciliği ile buluşacağız."

AK Parti Edremit Belediye Başkan adayı İsmail Say da ilçenin alt ve üst yapısı olmak üzere birçok sorununu çözdüklerini ifade etti.

İlçeyi hak ettiği yere getirmek için çok önemli projeler hayata geçirdiklerini anlatan Say, "2019'da Edremit'i devraldığımızda 40 yılı aşkın sorunlar vardı. Bu anlamda elhamdülillah geçmiş olan 5 yılda önemli sorunların birçoğunu hallettik. 21 yüzyılda kanalizasyonu olmayan bir Edremit devralmıştık. Bunun da yüzde 80'ini bitirmiş olduk. İnşallah siz kıymetli halkımızın desteği ile 2024 ve 2029 yılı arasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da deyimiyle Edremit'i ve Van'ı şaha kaldıracağız." diye konuştu.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise "Yaklaşık 40 gündür yoğun bir seçim sürecindeyiz, bir haftadır da seçim koordinasyon merkezlerimizin açılışını yapıyoruz. Bizim tek bir derdimiz var bu memlekete hizmet etmek. Ötekileştirmeyeceğiz birleşeceğiz. 5 yıldır gösterdiği hizmetlerden dolayı teşkilatım adına İsmail başkana teşekkür ederim. Belediyecilikte bazı süreçler hukuki ve teknik süreçten geçer, bu 5 yılda görünen ve görünmeyen pek çok şey yaptık, Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Say AK Parti Edremit Van Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bugün kandil mi? 24 Şubat Cumartesi bugün kandil gecesi mi, ne kandili? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir? Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title