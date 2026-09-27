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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, Seydişehir'de esnaf ve muhtarlarla buluştu

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, Seydişehir'de esnaf ve muhtarlarla buluştu
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Seydişehir ilçesini ziyaret etti. Esnaf, vatandaş ve muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi; Taşağıl Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarını görüştü.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Seydişehir ilçesini ziyaret etti.

Ak Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Özpınar ile ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Dusak, talep ve önerileri dinledi.

Daha sonra Seydişehir Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla buluşan Dusak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtarların devlet ile millet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Dusak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtarlarımızla Külliye'de birçok toplantı gerçekleştirdi. Çünkü muhtarlarımız, mahallelerin sorunlarının çözüme kavuşması noktasında önemli bir görevi yerine getiriyor. Bizler de her daim muhtarlarımızın emrindeyiz." diye konuştu.

Ak Parti Seydişehir İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Dusak, İlçe Başkanı Ramazan Arın ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Programı kapsamında Taşağıl Mahallesi'ni de ziyaret eden Dusak, mahalle sakinleriyle doğal gaz çalışmaları hakkında görüşerek, hizmetlerin en kısa sürede tamamlanmasını temenni etti.

Ziyaretlere, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, AK Parti Seydişehir Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın ve parti mensupları eşlik etti.

Kaynak: AA
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