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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı 19 Mayıs ilçesinde SKM'yi ziyaret etti

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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti. Kırcalı, partililerle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın başarılı çalışmalarını ve seçimden zaferle ayrılacaklarına olan inancını dile getirdi. Ayrıca, 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu ile tekstil atölyesi ve sanayi esnafını ziyaret etti.

Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti.

SKM'de partililerle bir araya gelen Kırcalı, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın çok özverili çalıştığını, büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yüksek başarı oranıyla seçimden zaferle ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Kırcalı, daha sonra 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu ile tekstil atölyesi ile sanayi esnafını ziyaret etti.

Ziyaretlere AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Topaloğlu Orhan Kırcalı Milletvekili 19 Mayıs AK Parti Samsun Politika Güncel Haberler

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