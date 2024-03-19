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AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

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AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Aksu, yerel seçimlerin önemine değinerek, teşkilatların sahada yapılan çalışmaları ciddiye aldığını belirtti. 19 Mayıs ilçesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye her zaman destek verdiğini söyleyen Aksu, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun da önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Ak Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Aksu, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye ve bölge açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Sahada yapılan çalışmaların teşkilatları tarafından ciddiye alındığını gördüklerini belirten Aksu, "Hemşehrilerimizle sohbet ederken taleplerini de dinliyoruz. 19 Mayıs ilçemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a, Ak Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na her zaman destek vermiştir. Osman başkanım da 3 dönem boyunca ilçede çok değerli çalışmalar yapmıştır." dedi.

Ak Parti'den yeniden aday gösterilen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da bugüne kadar önemli projelere imza attıklarını, seçimden başarıyla ayrılacaklarına inandığını kaydetti.

Programa AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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