AK Parti Sağlık Politikaları Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

Ak Parti Sağlık Politikaları Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, parti genel merkezinde düzenlendi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları, gelecek döneme ilişkin yol haritasını ve sahadaki tecrübeleri değerlendirdikleri verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıya katkıları dolayısıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan'a ve teşkilat üyelerine teşekkür eden Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insanı merkeze alan, koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık sistemi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Yol haritamızı birlikte netleştirdik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün genel merkezimizde düzenlediğimiz toplantıda, sahayı okuyan teşkilat aklıyla, icrayı yürüten bakanlık tecrübesini buluşturduk. AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığımız koordinasyonunda, 81 ilimizin il, kadın ve gençlik kolları olmak üzere üç kademedeki sağlık politikaları başkanlarımızla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı, Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürleri teşkilatla bir araya getirdiklerini belirten Yerebakan, Sağlık Bakanlığınca sahada yürütülen hizmetler, çalışmalar, hayata geçirilen son değişiklikler ve gelecek döneme dair hedeflerin teşkilatla doğrudan paylaşıldığını ifade etti.

Yerebakan, saha tecrübesi ile icra sorumluluğunun buluştuğu toplantıda, vatandaşların beklentileri, sahadan gelen geri bildirimler ve sağlık politikalarının geleceğinin bütüncül bakışla ele alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Soru-cevap bölümüyle, sahadan taşınan her başlık doğrudan muhataplarıyla konuşuldu, karşılıklı anlayışı ve uyumu güçlendiren son derece verimli bir çalışma yürütüldü. Adını 'Şifa Siyaseti' koyduğumuz yaklaşımın sahada gerçek karşılık bulabilmesi, ancak böyle bir ortak akıl ve uyum zemininde mümkündür. Bugün bu toplantıyla koordinasyonu derinleştirdik, ortak aklı güçlendirdik ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yol haritamızı birlikte netleştirdik. Bu anlamlı buluşmaya katkılarıyla değer katan Sayın Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na, kıymetli Bakan Yardımcılarımıza ve Genel Müdürlerimize teşekkür ediyorum. 81 ilimizden gelen yol arkadaşlarımızla birlikte, yükü birlikte omuzlayanların, yolu da birlikte açtığını bir kez daha gördük."