Üye Girişi
Haberler

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Kazım Kurt'un vizyon projelerini eleştirdi

Güncelleme:

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt'un 2024-2029 dönemine yönelik açıkladığı vizyon projelerine eleştiride bulundu. Sezer, Kurt'un deprem riski ve kentsel dönüşüm ihtiyacına yeterince önem vermediğini belirtti.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt'un 2024-2029 dönemine yönelik açıkladığı vizyon projelerine eleştiride bulundu.

Sezer, yaptığı açıklamada, Kurt'un fay hattı üzerinde kurulu olan ve ciddi bir deprem riski taşıyan kente dair herhangi bir kentsel dönüşüm projesine yer vermemesinin dikkati çektiğini belirtti.

Sezer, Kurt'un daha önce "kentsel dönüşüm belediyelerin işi değil" şeklindeki ifadesinin aksine sadece 39 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi için temel atma töreni gerçekleştirmesinin, şehrin gerçek ihtiyaçlarına yönelik somut bir adım olarak görülemediğini kaydetti.

Şehrin en acil sorunlarından biri olan deprem riskine ve kentsel dönüşüm ihtiyacına yeterince önem vermeyen projelerin oldukça cılız kaldığını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bu durum, Kurt'un yönetim anlayışındaki tutarsızlıkların ve geçmişteki 10 yılın şehrin dönüşümü için etkili kullanılmadığının bir göstergesidir. Odunpazarı'nın gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için kentsel dönüşüm gibi hayati öneme sahip konuların önceliklendirilmesi gerekir. Bu, sadece 39 konutluk bir projenin temel atma töreniyle değil, daha kapsamlı ve şehrin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek projelerle mümkün olacaktır. Bu gelişmeler, yerel yönetimin önceliklerinde bir tutarsızlık olduğunu ve şehrin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak somut adımların atılmadığını göstermektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Kazım Kurt Ümit Sezer AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title