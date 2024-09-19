Üye Girişi
Haberler

AK Parti'nin yerel seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ildeki valiler merkeze çekildi

AK Parti'nin yerel seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ildeki valiler merkeze çekildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesindeki 3 isim dikkatlerden kaçmadı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin CHP'ye kaybettiği Kırşehir, Amasya ve Manisa'daki valiler merkeze çekildi.

Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu.

AK PARTİ'NİN KAYBETTİĞİ 3 İLDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede merkeze çekilen 3 isimse dikkatlerden kaçmadı. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye kaybettiği Kırşehir'de Vali Hüdayar Mete Buhara, Amasya'da Vali Yılmaz Doruk ve Manisa'da Vali Enver Ünlü "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

SOYLU'YA YAKIN İSİMLER MERKEZE ÇEKİLDİ

Dönemin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın isimler; Burdur Valisi Türker Öksüz, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de Erdoğan'ın imzasıyla merkeze çekildi. Burdur Valisi Öksüz, Soylu'nun bakanlığı döneminde genel sekreterlik görevini yürütmüş, Soylu döneminde valiliğe atanmıştı. Bolu Valisi Kılıç ise Soylu döneminde İçişleri Bakan Yardımcısı'ydı. Merkeze çekilen isimlerden olan Erol Karaömeroğlu'nun, Bitlis Valiliği yaptığı süreçte kentteki jandarma teşkilatında yaşanan olaylara gerekli müdahaleyi yapamadığı biliniyordu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Kırşehir AK Parti Güncel Manisa Amasya

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500

Yorumlar (3)

Sebahattin Yakar:

ne yapsalar bos 2028de yolcular

0
0
yanıtYanıtla
Sebahattin Yakar:

ne yapsak bos?emekliyiz?hedef 2028?gideceksiniz

0
0
yanıtYanıtla
sağdan muhalif:

akp nin valileri

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Instagram'a ne oldu? (19 Eylül) Instagram'a neden girilmiyor? Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });