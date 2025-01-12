AK Parti MKYK Üyesi Ünal, Kırklareli İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklamasıyla ilgili, "Şimdi kırmızı kartı gösteriyor. Kırmızı kartı millet size gösterdi de haberiniz yok. Millet, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde size kırmızı kart göstermedi mi? Aradan geçmiş 2 sene bunların daha yeni akılları başına gelmiş." dedi.

Ünal, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kırklareli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, her kongrenin yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Her kongrede kim olunduğunun, siyasetin neden yapıldığının yeniden hatırlanması gerektiğini ifade eden Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2002'de "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demesi üzerine her şeyin başladığını dile getirdi.

Siyasetin yapılma nedeninin unutulması durumunda, yapılanın sadece kuru gürültüden ibaret olacağını ifade eden Ünal, Türkiye'nin AK Parti'den önce birçok olay yaşandığını kaydetti.

Siyaset yapanlar için siyasi hafızanın çok önemli olduğunu vurgulayan Ünal, "Her siyasetçinin mutlaka demokrasi tarihimizi okuması gerekiyor. 1960 ile 2002, hani Cumhurbaşkanı'mızın 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dediği eskide ne vardı bir bakalım. 1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değişmiş. Ortalama görev süreleri 1,5 yıl. Peki bu hükümetler neyi temsil ediyordu, bu hükümetler millet iradesini temsil ediyordu. Hükümet dediğimiz bu siyasi partilerin millet tarafından seçilip iktidara getirilmesi ne için yapılıyordu? Millet adına karar vermesi için." diye konuştu.

Eski yıllarda siyasetin bulaşık ve kirli olarak gösterildiğini anımsatan Ünal, siyasetin milletin sandıkta iradesini teslim alıp bunu devlet yönetimine yansıtma işi olduğunu belirtti.

Türkiye'de eskiden her 10 yılda bir darbelerin yaşandığını hatırlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Devletle ilgili kararları milletin seçtikleri mi verecek, yoksa kendisini milletin sahibi olarak gören seçkinler mi verecek? Kendisini bu milletin sahibi zannedenler her 10 yılda bir darbe ile millet iradesini alaşağı ediyorlardı. 1950'de 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyen Adnan Menderes'i 27 Mayıs 1960 darbesiyle alaşağı ederek bu ülkenin seçilmiş başbakanını ve iki bakanını idam ettiler. Bunu unutamayız. 22 yıldan beri hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasında söylediği, 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dediği o eskiyi geride bıraktı.

Peki yeniyi kurarken neler yaşadık? 2004, 2005 Ankara'da her gün bir dedikodu yayılır, Genelkurmayın ışıkları sabaha kadar yanmış, gazetelere manşetler atılırdı. 2005, 2006 genç subaylar rahatsız, Cumhuriyet mitingleri, 2008 kapatma davası... Her yerden saldırı vardı. Milletin iradesiyle seçilmiş, sandıkta milletin seçtiği, işi, gücü, derdi, davası millet olan seçilmiş başbakana hükümete saldırıyorlar. Çünkü ülkeyi kendilerinin babalarının malı olarak görüyorlar."

Ünal, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Cumhur İttifakı'nın bir millet mutabakatı olarak ortaya çıktığını, ittifakın milletin bekasına sahip çıkanlar tarafından kurulduğunu dile getirdi.

Yenikapı'da 15 Temmuz sonrası bir birlik ruhunun ortaya çıktığını belirten Ünal, "Aslında orası da Cumhur İttifakı'nın bizatihi kendisiydi. 7 Ağustos'taki millet ruhundan ne için koptular, kurdukları ittifak bir masa başı ittifakı oldu. O 6'lı masanın etrafında toplananlar seçimden sonra ne dediler, 'iyi ki seçimi kazanmamışız, seçimi kazansaymışız Türkiye için bu çok büyük bir yıkım olurdu'. Bunlar seçimi yapacak da… Şimdi kırmızı kartı gösteriyor. Kırmızı kartı millet size gösterdi de haberiniz yok. Millet, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde size kırmızı kart göstermedi mi? Aradan geçmiş 2 sene bunların daha yeni akılları başına gelmiş." dedi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayten Aydın da Kırklareli'nin seçimlerde Cumhur İttifakı'yla güzel başarılara imza attığını belirtti.

AK Parti'nin Kırklareli'nde güçlendiğini ve heyecanını hep koruduğunu ifade eden Aydın, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Başarılı her siyasi hareketin arkasında kadın kollarının yer aldığını aktaran Aydın, "Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi kadın siyasetin nesnesi değildir, öznesidir. Kırklareli'nden kadın milletvekilleri, kadın belediye başkanları da çıksın istiyoruz." dedi.

İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'ın da konuşma yaptığı, tek liste ile gerçekleştirilen kongrede, kadın kolları başkanlığına yeniden Canan Genim seçildi.