AK Parti milletvekilleri Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya'yı ziyaret etti

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Ak Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, İl Genel Meclis Başkanı Latif Ağır ve meclis üyeleri, Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Aydoğdu, Altınsoy ve beraberindeki heyet, Yerlikaya'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar ve Sultanhanı'nın ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Yerlikaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA