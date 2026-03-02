Haberler

AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, Seydişehir ilçesini ziyaret etti

Güncelleme:
Ziya Altunyaldız, Seydişehir Belediye Başkanı ve ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek ilçenin durumu hakkında bilgi aldı, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve iftar programına katıldı.

Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Seydişehir ilçesini ziyaret etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve AK Parti Seydişehir İlçe teşkilatıyla bir araya gelen Altunyaldız, ilçenin durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında görüştü.

Toplantının ardından, Altunyaldız ve beraberindekiler esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Program, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde??????? düzenlenen iftar ile sona erdi.

Haberler.com
