AK Parti Denizli Milletvekili Tin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Denizli Milletvekili Şahin Tin, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2025 Yılın Kareleri oylamasında farklı kategorilerde fotoğraflara oy verdi ve ajansın habercilik anlayışını övdü.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı karelerini seçen Tin, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" adlı fotoğrafını oyladı.

Tin, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karesine oy verdi.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin köklü ve stratejik kurumlarından biri olduğunu belirten Tin, ajansın doğru, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi.

Tin, fotoğraf yarışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
